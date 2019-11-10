«فتح» ترشح عباس للرئاسة

عبدالرحيم حسين (رام الله) أعلنت حركة «فتح» ترشيح محمود عباس للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأجمع أمناء سر أقاليم حركة فتح خلال اجتماعهم، أمس، على ترشيح الرئيس محمود عباس للانتخابات الرئاسية المقبلة، لما يتمتع به من مكانة على المستوى الداخلي والخارجي.

وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة: «إن الإجماع الفتحاوي على ترشيح الرئيس محمود عباس للانتخابات المقبلة يشكل ضمانة للمشروع الوطني الفلسطيني برمته».

وأضافت سلامة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن «تجديد الشرعية وممارسة الحق الديمقراطي من شأنه تعزيز قدرة حركة فتح على التصدي للاحتلال ومخططاته ومن يحاولون النيل من الكيان التاريخي الموحد والجامع للحركة ومؤسسي الثورة وقادتها الوطنيين».

وأشارت إلى أن حركة فتح بكافة أطرها التنظيمية تواصل عقد الاجتماعات المختلفة من أجل ترتيب أوضاعها الداخلية تحضيراً لهذا الاستحقاق.

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