إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في «العيسوية»

علاء مشهراوي، وكالات (رام الله، غزة)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن العشرات من أهالي بلدة «العيسوية» التابعة للقدس الشرقية، أصيبوا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال لدى اقتحامه بلدتهم.

وأكدت وكالة «معاً» أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة باستخدام القنابل الصوتية والغاز، مشيرة إلى أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق وبالرصاص المطاطي ورضوض مختلفة. ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين على الأقل في البلدة بعد الاعتداء عليهما بالضرب. من جانبها، أكدت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الشرطة الإسرائيلية انتهكت اتفاقاً تم التوصل إليه مع إدارة المدارس المحلية نص على عدم تسيير الدوريات في محيطها لدى دخول وخروج التلاميذ، مشيرة إلى أن رسائل إلكترونية اطلعت عليها تفند ادعاءات الشرطة التي تنفي وجود مثل هذا الاتفاق. وسبق أن أعلنت مدارس «العيسوية» إضراباً عاماً في الثاني من نوفمبر الجاري إثر اعتقال أحد التلاميذ، بعد أشهر من المداهمات واسعة النطاق في البلدة. وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من استمرار الهجوم الوحشي وغير المبرر الذي ترتكبه سلطات الاحتلال ضد «العيسوية»، كما حذرت الوزارة في بيان، من مخاطر المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تنفذ عبره، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن القيام بمسؤولياته تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على التمادي في تعميق عمليات التهويد والأسرلة في القدس المحتلة وبلداتها وتوسيع عمليات التهجير القسري لمواطنيها. وطالبت محكمة الجنائية الدولية بالإسراع بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.