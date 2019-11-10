الجيش الليبي يفرض سيطرته على مناطق جديدة جنوب طرابلس

بنغازي (وكالات)

تمكنت قوات الجيش الليبي، أمس، من استعادة السيطرة على مناطق جديدة بجنوب شرق العاصمة طرابلس. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «تم دحر الميليشيات وسيطرة كاملة لقواتنا على منطقة سوق الخميس، امسيحل، ومصنع الإسمنت».

على صعيد آخر، نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، ما ردده مسؤولون في حكومة الوفاق بشأن وجود مرتزقة روس في صفوف قوات الجيش، مؤكداً أن مثل هذه المزاعم تفتقر إلى أي أدلة.

وأوضح المحجوب في تصريحات صحفية أن حكومة الوفاق تستخدم أساليب سياسية وإعلامية، نظراً لخسائرها في المعارك، مضيفاً أن هذا الاتهام قديم، وقد جرى تكراره خلال المعارك في مدينة بنغازي، ولكنه كان ولا يزال غير صحيح ولم يقنع الرأي العام في الشارع.

وشدد على أن قوات الجيش قبضت خلال الأشهر الماضية على طيار أجنبي مرتزق، كان يقود طائرة سقطت في محاور القتال، واعترف بأنه يتقاضى أموالاً من حكومة الوفاق لقتال الجيش.