إقبال ضعيف للناخبين في الانتخابات البرلمانية في إسبانيا

تراجعت نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية الإسبانية في منتصف نهار، اليوم الأحد، حيث مل الناخبون في رابع انتخابات في البلاد على مدار أربع سنوات.

وبلغت نسبة المشاركة 37.9 % بحلول الساعة 2 بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش)، بانخفاض عن نسبة 41.5 % في المئة مقارنة بنفس الوقت في الانتخابات الماضية في أبريل، وفقاً للسلطات الانتخابية.

كما انخفض عدد بطاقات الاقتراع الغيابية مقارنة بالعام الماضي.

ويحق لأكثر من 37 مليون إسباني التصويت في حوالي 23 ألف مركز اقتراع. وتم نشر حوالي 93 ألف ضابط شرطة لتوفير الأمن في جميع أنحاء البلاد، رغم مرور الساعات الأولى من الانتخابات دون وقوع حوادث كبيرة.

وأظهرت استطلاعات الرأي أنه من المرجح أن يفوز حزب العمال الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز بأكبر عدد من الأصوات، لكن من غير المرجح أيضا أن يحقق سانشيز أغلبية لتشكيل الحكومة، وهي نتيجة من شأنها أن تطيل أمد الجمود السياسي في مدريد.

Advertisements

وعلى مدى عدة أشهر حاول سانشيز تشكيل حكومة ائتلافية دون جدوى بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أبريل الماضي، مما دفع الملك فيليب السادس إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات أخرى.

اقرأ أيضاً... إسبانيا تنتخب برلماناً جديداً للمرة الثانية خلال عام

ويبدو أن الإسبان، الذين أدلوا بأصواتهم للمرة الرابعة خلال أربع سنوات، يشعرون بالملل من عمليات التصويت المتعددة وذلك يتضح، من بين أمور أخرى، من العدد المتدني للناخبين عبر البريد مقارنة بشهر أبريل الماضي.