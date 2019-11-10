الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 فلسطينيين في الضفة الغربية . على صعيد متصل واصل المستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في ظل حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وقال عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى وتجولوا في ساحاته وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية في باحاته. اقرأ أيضاً... جيش الاحتلال يقتحم باب الرحمة ويعتدي على حراس الأقصى

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