مقتل وإصابة 25 شخصاً في انفجار بريف الرقة السوري

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بعضهم في حالة حرجة في انفجار سيارة مفخخة وسط بلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي اليوم الأحد.

وقال مصدر طبي في بلدة سلوك ، طلب عدم ذكر أسمه: "لم نتمكن من إحصاء عدد القتلى والجرحى بشكل دقيق بسبب اسعافهم بشكل مباشر نظراً لعدم توفر الإمكانات الطبية لإجراء عمليات جراحية لهم وتقديم الاسعافات اللازمة لهم".

وقال سكان محليون في بلدة سلوك، إن الانفجار كان كبيراً جداً وأدى إلى احتراق ثلاث محال تجارية وتضرر عدد كبير منها بسبب الانفجار إضافة إلى أضرار كبيرة في عدد من السيارات .

وتبعد بلدة سلوك 80 كم عن مدينة الرقة ،وهذا هو الانفجار الثالث خلال ثلاثة أسابيع فقد انفجرت سيارة مفخخة في 23 من الشهر الماضي قتل بسببها ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة أخرون ، كما انفجرت دراجة نارية أمام مخبز في 28 من الشهر الماضي قتل بسببها شخص.



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