كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطر على مناطق جديدة بجنوب شرق طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الليبي، اليوم الأحد، سيطرتها على مناطق جديدة بجنوب شرق طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "تم دحر الميليشيات وسيطرة كاملة لقواتنا على منطقة سوق الخميس، امسيحل، ومصنع الأسمنت"، وفقاً لما ذكرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية اليوم.

ويستمر الجيش الجيش الليبي في تحقيق تقدمات محسوبة على الأرض، مع تراجع المليشيات، ومقتل عدد كبير من قياداتها، في إطار عمليات طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش في 4 أبريل الماضي لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من سطوة المليشيات والتنظيمات الإرهابية.