كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. العائلات تأمل في معالجة التفكك بعد البشير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت يسرى عبد الله مطعمها، في جوبا عاصمة جنوب السودان، بأنه نادٍ للناس، الذين يريدون أن يتذكروا شيئًا من حياتهم - الأصدقاء والطعام الذي تم عزلهم عنه منذ استقلال البلاد في عام 2011.

وتخصص المطعم في الأطباق السودانية، وسرعان ما أصبح يتمتع بشعبية بين السودانيين الجنوبيين الذين اعتادوا العيش في الشمال، وكذلك الشماليين في جوبا، والأشخاص الذين لديهم آباء من جانبي الحدود واللاجئين، مثلها، الذين نزحوا بسبب حروب الحكومة السودانية المتعددة في أماكن مثل دارفور وولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وفي السنوات الثماني التي انقضت منذ انفصال جنوب السودان، تم عزل العديد من هؤلاء الأشخاص عن أقاربهم الذين يعيشون على الجانب الآخر من الحدود، غير قادرين على معالجة الأعمال الورقية البسيطة للسفر والهوية، حتى في الوقت الذي استمرت فيه العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول في العمل.

وغالبًا ما كانت حياتهم صعبة، حيث تم فصل جنوب السودان في الشمال انتقاميًا من الوظائف الحكومية في الخرطوم وحرمانهم من ممتلكاتهم، في تحركات يُنظر إليها كعقوبة على تصويت جنوب السودان بنسبة 98 بالمائة لصالح الاستقلال.

ولكن الآمال في وضع حد لمشكلتهم المطولة قد أثيرت منذ أبريل، عندما أجبر المتظاهرون الرئيس السوداني عمر البشير من السلطة بعد 30 عامًا من الحكم اتهمت خلالها حكومته بحملات عنيفة ضد الأقليات والمجتمعات المهمشة، بما في ذلك الجنوب.

وقد استضافت في جوبا محادثات السلام مع المتمردين السودانيين التي تعقدها الحكومة الانتقالية الجديدة، بما في ذلك رئيس وزرائها المدني، في حين رعت الخرطوم أيضًا مفاوضات جنوب السودان الخاصة لوقف الحرب الأهلية التي اندلعت منذ فترة قصيرة بعد الاستقلال.

وقال يسرا لـ "ميدل إيست آي": "أعيش في جوبا منذ أكثر من 10 سنوات كجزء من مجتمع اللاجئين السودانيين الهائل في جنوب السودان، لكنني أتمنى أيضًا أن أرى أسرتي في دارفور".

كما هربت من منزلها كامرأة شابة خلال حملة للحكومة السودانية في دارفور شملت العنف ضد المجتمعات المحلية التي يتم التحقيق فيها بتهمة الإبادة الجماعية، وقد استقرت منذ ذلك الحين في جوبا وتزوجت من رجل جنوب سوداني، لكنها أيضًا تتوق لإعادة الاتصال بمنزلها.

وأضافت، كان كافيًا بالنسبة للاجئين أن يضطروا للهرب بين الأماكن مع اندلاع الحروب الأهلية في كل مكان، لكن جنوب السودان الآن في حالة حرب منذ عام 2013، وبالتالي لم يكن هناك ملاذ لنا هنا أو هناك، نحن بحاجة إلى حكومة جديدة في السودان لصنع السلام ووضع حد لكل هذا.

وهناك ما لا يقل عن 1.5 مليون سوداني يعيشون في جنوب السودان، وفقًا لزعيم المجتمع حسام إبراهيم، الذي يعتقد أنه يجعلهم أكبر مجتمع منفرد في الشتات السوداني.

والبعض منهم رجال أعمال أو عائلات مثل إبراهيم، في حين أن أكثر من 100.000 من النازحين من مناطق النزاع في السودان، يُعرف آلاف آخرون باسم "البدون"، وهي إشارة عربية إلى افتقارهم إلى أوراق الهوية.

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وكان رجل الأعمال إدريس أحمد، 45 عامًا، يعيش في جنوب السودان لسنوات قبل وقت الاستقلال وقرر البقاء في جوبا، لكنه ترك دون أي وسيلة للحصول على بطاقة هوية جنوب السودان.

وقال "أنا أصلًا من شمال السودان وكنت أعمل في جوبا وواو، لذلك لم أكن بحاجة إلى بطاقة هوية لأن السودان كان دولة واحدة في ذلك الوقت".

وأضاف، بعد الاستقلال، فضلت البقاء في الجنوب لأهتم بعملي، لكنني أفلست بسبب بعض المشاكل في السوق هنا، والآن لا يمكنني العودة إلى شمال السودان لأعمل الأوراق، ولا يوجد مكتب الهجرة في السفارة السودانية في جوبا.

وقد حدث نفس الشيء بالنسبة إلى السودانيين الجنوبيين الذين يعيشون في العاصمة السودانية الخرطوم، والذين تركوا دون تصريح عمل أو أي وسيلة للبقاء في السودان بشكل قانوني.

وقال السفير السوداني في جوبا، جمال عمر، إنهم أدركوا أن المشكلة موجودة وأن هناك الكثير الذي يجري القيام به لإيجاد حل، بما في ذلك المناقشات مع وفد حديث من الخرطوم.

وقال "نحن ننسق الآن مع إدارة الهجرة في الخرطوم لإرسال فريق دائم إلى السفارة لحل كل هذه المشكلات".

"الحياة بعد البشير"

يعيش قرنق توماس وهو يرتدي الزي التقليدي لجنوب السودان ولكنه يتحدث اللغة العربية بطلاقة، ويعيش الآن في جوبا ولكن لديه علاقات مع كلا الجانبين، والده من ولاية نهر النيل بالسودان، لكن أصله من الدينكا من أويل، إلى الجنوب مباشرة من الحدود.

وقال توماس، الذي أصبح شاعرًا معروفًا في جنوب السودان منذ الاستقلال "بالنسبة لي، لا أشعر أنني أجنبي في جانبي السودان الكبير".

وأضاف، أعتقد أن معظم المشاكل في الماضي كانت بسبب حكومة البشير والإسلاميين، الذين كانت لديهم افتراضات خاطئة للغاية حول كيفية حكم البلاد وعاملوا جنوب السودان كمواطنين من الدرجة الثانية.

وهو يعتقد، أن التغييرات في السودان أثارت التفاؤل في الجنوب وأن الناس من كلا الجانبين يأملون الآن في وجود علاقة صحية عبر الحدود.

وقال، معظم سكان جنوب السودان راقبوا عن كثب الثورة في السودان وأيدوا بقوة الثورة لأنها كانت ضد النظام نفسه الذي قمعهم قبل الاستقلال.

