كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعصار "بلبل" يقتل 20 شخصا في الهند وبنجلادش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر إعصار "بلبل" الذي ضرب سواحل الهند وبنجلادش، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، عن مصرع 20 شخصا..

وبلغت ليل السبت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة، ما أجبر السلطات على إغلاق الموانئ والمطارات في البلدين.

وفي ولاية غرب البنغال الهندية قضى عشرة أشخاص، وفق ما أوردت وكالة “برس تراست”، بينهم شخصان لقيا مصرعهما جراء سقوط أشجار على منزليهما فيما توفي آخر جراء سقوط أغصان في كلكاتا.

وأفادت الوكالة بمصرع شخصين في ولاية أوديشا المجاورة.

وفي بنجلادش قُتل ثمانية أشخاص، بينهم خمسة جراء سقوط أشجار، فيما جرح 20 شخصا على الأقل.

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ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين بعدما غرقت سفينة صيد في نهر ميغنا قرب جزيرة بهولا في جنوب البلاد، وفق ما صرّح محافظ المنطقة مسعود علم صديقي لوكالة فرانس برس.

ودمّر الإعصار نحو أربعة آلاف منزل غالبيتها بيوت مصنوعة من الطين أو الصفيح، وفق ما أعلن أمين جهاز التصدي للكوارث شاه كمال.

وكانت سلطات بنجلادش قد أجلت أكثر من مليوني شخص تحسبا للإعصار.

وتم نشر قوات بنجلادشية في القرى للمساعدة في إجلاء السكان، كما أُرسل نحو 55 ألف متطوع لزيارة منازل السكان وتحذيرهم.

وحوصر نحو 1500 سائح في جزيرة سانت مارتن الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لبنجلادش، بعدما حال سوء الأحوال الجوية دون إبحار القوارب والسفن.

وفي الهند بدأ نحو 120 ألف شخص تم إجلاؤهم بالعودة إلى مناطقهم بعد انحسار العاصفة، وفق ما أعلنت السلطات.