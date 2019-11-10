كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 10/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الدفاع التركية: 8 قتلى في انفجار بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 8 أشخاص مدنيين، وإصابة أكثر من 20 شخصاً بجروح، اليوم الأحد، في انفجار سيارة مفخخة في منطقة سيطرة القوات التركية في شمال سوريا.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || واشنطن تعلن بقاء أكثر من 500 من جنودها في سوريا Advertisements

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، بقاء أكثر من 500 من جنودها في سوريا.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || الهند تحتجز العشرات لنشرهم التحريض علي الانترنت

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الاحد، احتجاز العشرات من الناس في الهند للاشتباه في نشرهم منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي وتفجير ألعاب نارية احتفالية، بعد أن قضت المحكمة العليا بمنح موقع ديني متنازع عليه للهندوس.

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