توقعات بتأجيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة في أفغانستان

أفاد مسؤولين بمفوضية الانتخابات بأفغانستان، بأنه من المتوقع تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

وذلك بعد أن أعلن المنافس الرئيسي للمرشح المخضرم أشرف غني، اليوم الأحد، أنه لن يوافق على إضافة مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع، التي وصفها بأنها مريبة، لعملية مزمعة لإعادة فرز الأصوات.

وقالت مفوضية الانتخابات المستقلة في افغانستان، أمس السبت، إنها ستعيد فرز بطاقات الاقتراع بأكثر من 8ألاف مركز اقتراع وهو ما يوازي ثلث إجمالي عدد المراكز تقريباً بسبب ما وصفته بالتناقضات في نظام التصويت.

ولكن عبد الله عبد الله، الذي يتقاسم السلطة حالياً مع غني في حكومة وحدة، قال إن "فريق منافسه يضغط من أجل ضم نحو 300 ألف بطاقة اقتراع إضافية لم تمر عبر أجهزة الاستدلال البيولوجي المستخدمة في مراكز التصويت ويتعين إلغاؤها".

وقال عبد الله لحشد من أنصاره في كابول "لابد من وقف عملية إعادة الفرز وإذا مضت مفوضية الانتخابات قدما في هذه العملية دون وجود مراقبينا سوف نتخذ إجراء" متهما فريق منافسه بالتزوير وهو ما نفاه غني.

وأبلغ داود سلطان زوي القيادي البارز في حملة غني الانتخابية، رويترز قائلا: "فريق عبد الله خائف من إعادة الفرز لأنهم سيخسرون".

ومن المرجح أن تؤدي المواجهة إلى تعميق الأزمة السياسية في أفغانستان بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 28 سبتمبر أيلول وشابتها اتهامات بالتلاعب.