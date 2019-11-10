كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار الحكومة السورية: الجيش تحمل الكثير وحارب أكثر من 100 تنظيم إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد القادر عزوز، مستشار الحكومة السورية، إن العدوان التركي على شمال سوريا، استغل بعض الفراغات والانسحاب الأمريكي من شمال سوريا، وأعاد انتشار قواته في شمال سوريا، تحت عنون انشاء مناطق آمنة.

وتابع مستشار الحكومة السورية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش السوري تقدم في شمال سوريا، ومنع تقدم الجيش التركي من احتلال المزيد من الأراضي، مشيرًا إلى أن الجيش السوري خلال السنوات الماضية واجه أكثر من 100 تنظيم إرهابي يتبنى فكر القاعدة، وهذا الأمر كان يفوق قوة أي جيش تقليدي أو غير تقليدي.

كما لفت إلى أن وحدت من الجيش السوري توجهت إلى شمال سوريا، التي كانت تحت سيطرة بعض الانفصاليين بعد العدوان التركي، مشيرًا إلى أن المشروع اتركي الإرهابي، لإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، يهدف للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السوري، دون أن يتعلق هذا الأمر بمحاربة الإرهاب أو تأمين الحدود.

