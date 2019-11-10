كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النهضة بتونس يرشح "الغنوشي" لرئاسة البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية، اليوم الأحد، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان.

ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني القول إن "مجلس شورى الحركة جدد التمسك بالحق في تشكيل الحكومة وفي رئاستها احتراماً لنتائج الانتخابات وللدستور الذي يمكنها من ذلك".

وتملك حركة النهضة الإخوانية أكبر كتلة بالبرلمان الجديد عقب الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

ولكن أزمة الحركة أن حصتها 25 مقعداً فقط من بين 217، ما يجعل تشكيل الحكومة الائتلافية أمراً حتمياً للحركة.