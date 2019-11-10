“النهضة” التونسية ترشح الغنوشي لرئاسة البرلمان

قررت حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، ترشيح زعيمها راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان، مكررا نيته تسمية رئيس للوزراء من صفوف الحركة.

وفي ذات السياق، أعلن رئيس مجلس الشورى في النهضة، عبد الكريم الهاروني، أن المجلس قرر “ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان”، موضحا أن الأولوية للبرلمان لأنه الهيئة التي تسن فيها القوانين وتتخذ فيها القرارات.

وأكد الهاروني على أن مجلس شورى الحركة، كان قد اقترح سابقا تولي الغنوشي رئاسة الحكومة، لكنه عاد وقرر ترشيحه لرئاسة البرلمان.

وتابع أن “قرار مجلس الشورى هو تمسّك النهضة بحقها في تشكيل الحكومة ورئاستها هذا الخيار متمسكون به ولن نتنازل عنه”،

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وفازت حركة النهضة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 6 من أكتوبر الماضي، حاصدة 52 مقعدا في مجلس النواب.

ولم تعلن الحركة اسم الشخصية التي ترشحها لتشكيل الحكومة، علما أن مهلة تقديم هذا الترشيح تنتهي الجمعة المقبل، كما أنه من المقرر أن يعقد البرلمان الجديد الأربعاء أول جلسة عامة له.