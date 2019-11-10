الدوزي يكرم الصم والبكم بتقديم مقطع من أغنيته بلغة الإشارة-فيديو

اتخد الفنان عبد الحفيظ الدوزي، مؤخرا، خطوة مميزة، عبر تقديم مقطع من أغنيته الأخيرة، خلوها تهضر، عبر لغة الإشارة، كنوع من التكريم للصم والبكم.

ونشر الدوزي عبر صفحته على موقع التاصل الاجتماعي “فايسبوك”، السبت، مقطع فيديو، يطلب فيه من جمهور المشاركة في الخطوة التي أقدم عليها وذلك بتسجيل فيديوهات يقدمون فيها مقطعا من أغنيته بلغة الإشارة.

وقدم الدوزي بنفسه، مقطعا صغيرا من أغنيته خلوها تهضر مستخدما لغة الإشارة.

وأصدر الدوزي قبل مدة قصيرة كليب خلوها تهضر، والذي عاد من خلاله لصنف الراي الكلاسيكي الذي كان قد اشتهر به في بداياته وهو في سن صغيرة جدا.