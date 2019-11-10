“الفار” يضاعف الجدل حول التحكيم.. التطوانيون غاضبون من الحكم بعد سقوطهم بثلاثية أمام الحسنية

أثارت تقنية المساعدة بالفيديو، المعروفة بتقنية “الفار”، الجدل في ثاني مباريات تطبيقها في الملاعب المغربية، وذلك في المباراة التي جمعت فريق المفرب التطواني بحسنية أكادير، اليوم الأحد، في نصف نهائي كأس العرش، والتي أقيمت بملعب مراكش الكبير.

سبب هذا الجدل، هو قيام حكم المباراة، عبد العزيز المسلك، ومساعده في غرفة”الفار”، عادل زوراق، بطرد حارس مرمى الفريق التطواني منذ الدقيقة السادسة، بسبب تخطيه خط المرمى، بعد أن تصدى لها، وأثبتت التقنية بأنه تخطى خط المرمى.

ويرى أنصار الفريق التطواني، بأن التحكيم وهذه التقنية قضت على حظوظ الفريق، وساهمت بشكل كبير في التأثير على معنويات اللاعبين، الذين وجدوا أنفسهم متخلفين بهدف في الدقيقة السادسة، ويخوضون المباراة بناقص لاعب، ما أدى إلى هزيمتهم بثلاثية.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض المراقبين بأن الحكم طبق القانون فقط، فإن البعض الآخر يعتقد بأن المسلك كان عليه أن يحضر سلطته التقديرية، خاصة وأن الحارس لم تصدر عنه أي رد فعل عنيف أو سلوك غير رياضي.

جدير ذكره، أن الحسنية خطف ثاني بطاقات التأهل لنهائي الكأس الفضية، ليلاقي في المشهد الختامي، الاتحاد البيضاوي، في 16 من الشهر الجاري بالملعب الشرفي لمدينة وجدة.