200 مشارك من 12 دولة.. ليبيا تختار المغرب لتنظيم أول منتدى دولي للاستثمار في

وسط استمرار الحرب بين الأطراف الليبية، تستعد حكومة الوفاق الليبي، تنظيم أول منتدى ليبي دولي استثماري، غدا الإثنين في العاصمة المغربية الرباط.

المنتدى الذي ينتظر أن يفتتحه وزير التخطيط الليبي في حكومة الوفاق، ينتظر أن يعرف حضور عدد من المسؤولين المغاربة، على رأسهم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بالإضافة إلى جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

ويقول المسؤولون الليبيون إن هذه التظاهرة الاقتصادية الأولى من نوعها تأكيد للروابط المتينة بين دول المغرب العربي وما تمثله من عمق استراتيجي لليبيا، ومناسبة للاستفادة من التجربة الاقتصادية للمغرب، ومساهمته الكبيرة لدعم الاستقرار في ليبيا باحتضانها للحوار السياسي بمدينة الصخيرات الذي كُلل بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في دجنبر 2015م.

وحسب المنظمين، يتوقع أن يشهد هذا المنتدى الدولي مشاركة أزيد من 400 مشارك من 12 دولة ينتمون إلى القطاعين الحكومي والخاص، وفعاليات اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات.

يشار إلى أنه منذ سقوط نظام معمر القذافي، لعب المغرب دورا أساسيا في ليبيا، كما أن حكومة الوفاق الليبي برئاسة فائز السراج، خصت المغرب بعدد من الزيارات الرسمية، كما عبر المغرب مرارا عن استعداده للوساطة.