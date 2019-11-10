ليفربول يحسم قمة “البريمرليغ” أمام السيتي بثلاثية ويغرد وحيدا في الصدارة

واصل فريق ليفربول عروضه القوية، وانتصر على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، بملعب “أنفيلد”، برسم الجولة 12 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وأنهى الفريق الأحمر الجولة الأولى متقدما بهدفين دون رد، وقعهما كل من فابينهو ومحمد صلاح، على الرغم من الأداء الكبير الذي قدمه الفريق الأزرق السماوي.

الجولة الثانية، انطلقت على إيقاع ثالث أهداف الليفر، من توقيع السينغالي ساديو ماني، وهو الهدف الذي أنهى الأمور مبكرا على الرغم من من هدف البرتغالي بيرناردو سيلفا، في الدقيقة 79.

لتنتهي المباراة بانتصار ليفربول، ويبتعد في الصدارة، برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن السيتي المحتل للمركز الرابع برصيد 25 نقطة.