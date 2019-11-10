البطولة الاحترافية.. بركان يهزم الوداد أمام جماهيره ويرتقي للمركز الثالث

ألحق فريق نهضة بركان أول هزيمة بالوداد البيضاوي، بعد أن فاز عليه بميدانه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، عن مؤجل الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأمام حضور حوالي 20 ألف من أنصار الفريق الأحمر، دخل الوداد البيضاوي ضاغطا، وعينه على الفوز بثلاث نقاط أخرى، تقربه أكثر من المركز الأول، غير أن محاولاته افتقدت للدقة، ووجدت أمامها حارسا متألقا اسمه زهير العروبي.

في الجهة المقابلة، لم يكتفي الفريق البركاني بالدفاع، بل حاول الوصول للمرمى، وهو الأمر الذي حققه فعلا في الدقيقة 42، بواسطة نجمه البوركينابي إيسوفو دايو، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاعه الجولة الأولى.

الجولة الثانية. لم تختلف بدايتها عن بداية سابقتها، ضغط ودادي واستماتة بركانية، مع سيطرة تامة للفريق الأحمر، الذي أتيحت لمهاجمه أيوب الكعبي فرصة خطيرة مع البداية، فشل في تحويلها لهدف التعديل.

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الدقيقة 69 عرفت مستجدا جديدا في المباراة، وتمثل في طرد اللاعب بكر الهلالي، بسبب احتجاجه المبالغ فيه على الحكم الداكي الرداد.

الوداد حاول استغلال هذا النقص العددي، غير أنه وجد أمامه دفاعا برتقاليا منظما، بل أكثر من ذلك، سيكمل هو الاخر المباراة منقوص العديد، بعد أن طرد لاعبه يحيى جبران، في الدقيقة 87، لتلقيه ثاني البطاقات الصفراء.

لتنتهي المباراة بانتصار الفريق البرتقالي بهدف دون رد، ليرتقي للمركز الثالث برصيد 10 نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه الوداد، المتجمد في المركز الثاني.