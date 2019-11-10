حاول سرقة بنك.. عناصر أمن طنجة توقف شخصا روع الفيلات والمحلات بسرقاته

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أمس السبت، بطنجة، من توقيف شخص يشتبه في محاولته لسرقة أحد الأبناك الكائنة بحي البرانص 2.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى “اليوم24″، فإن المشتبه فيه يدعى (م.م.س) ويلقب بـ”شالالا”، أوقفته عناصر المنطقة الأمنية بني مكادة، حيث كان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بسرقة المنازل والفيلات والمحلات التجارية والمدارس.
ووضعت المصلحة الولائية المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة.
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