نعمان بلعياشي ضيف امرابط في هولندا-صورة

حل المغني نعمان بلعياشي، أمس السبت، ضيفا على لاعب المنتخب المغربي نور دين امرابط، في دولة هولندا.

ونشر نعمان بلعياشي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي،أنستغرام، صورته مع نور دين امرابط في أحد الشوارع، مشيرا إلى أنه سعيد بالعشاء رفقته، وبالتعرف عليه كذلك.

ورغم أن أمرابط، يلعب حاليا في الدوري السعودي، إلا أنه يزور هولندا من حين لأخر باعتباره البلد الذي نشأ وتربى فيه.

ويحرص امرابط على استقبال مشاهير مغاربة أثناء حلوله بهولندا، وكان آخرهم الداعية الشهير رضوان بن عبد السلام.