مانشستر يونايتد يسقط برايتون بثلاثية مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق مانشستر يونايتد الخسارة بضيفه برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر يونايتد كل من اللاعبين أندرياس بيريرا، ديفي بروير (ذاتي) وماركوس راشفورد، وفي المقابل سجل هدف برايتون الوحيد اللاعب لويس دينك.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 16 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة 15، بعد انطلاقة مميزة من قبل راشفورد من الجانب الأيسر، وصل خلالها إلى منطقة الجزاء، مسددًا كرة أرضية قوية أمسك بها الحارس رايان.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 17، عبر أندرياس بيريرا، بعدما تلقى تمريرة مميزة من قبل مارسيال داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة اصطدمت بستيفنز وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وسجل مانشستر يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 19 بهدف عكسي من قبل بروبر، وذلك من مخالفة أرسل من خلالها فريد كرة عرضية، مهدها المدافع ماجواير أمام ماكتوميناي، الذي سدد كرة اصطدمت بحارس المرمى وأكملها بروبر في الشباك.

وعاد الحكم إلى تقنية الفار للتأكد من صحة الهدف، مع وجود شكوك للمس ماجواير للكرة بيده، قبل أن يحتسبه في نهاية المطاف، ليتقدم مانشستر 2-0.

وشكل برايتون خطورته الأولى في الدقيقة 28، بعدما أرسل تروسارد كرة عرضية من مخالفة، اصطدمت بقدم المدافع دافي في منطقة الـ6 ياردة، ومرت بغرابة إلى جوار القائم.

ومن مخالفة أخرى في الدقيقة 41، ارتقى كونولي لكرة عرضية مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم من جديد.

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وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أطلق بيريرا صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها رايان، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 57 سدد بيريرا من خارج منطقة الجزاء كرة قوية تصدى لها حارس برايتون.

وواصل اليونايتد سلاح التسديد من بعيد، وأتت المحاولة هذه المرة من قبل فريد في الدقيقة 61، الذي أطلق صاروخية تصدى لها رايان بصعوبة.

وقلص برايتون الفارق في الدقيقة 64، بعدما ارتقى المدافع دانك لعرضية من ركلة ركينة، مسددًا رأسية متقنة سكنت شباك دي خيا.

ولم يتأخر رد مانشستر يونايتد، بعدما انفرد مارسيال بالمرمى قبل أن يتعثر في الكرة مع صعود رايان، ليعيد الكرة إلى الوراء لراشفورد، الذي سدد صاورخية اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك، مسجلًا الهدف الثالث لليونايتد في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 68، توغل دانيل جيمس من الجانب الأيمن، وأرسل عرضية أرضية متقنة لراشفورد أمام الشباك الخالية من حارسها، إلا أنه سدد بغرابة إلى جوار القائم.

وواصل اليونايتد مده الهجومي، وكانت المحاولة من نصيب ويليامز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 71 تصدى لها رايان.

ومن مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80، سدد فريد كرة مرت أعلى العارضة.

ومن هجمة مرتدة راوغ مارسيال المدافع دانك وسدد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 86 كرة أرضية أمسك بها رايان.

وانفرد راشفورد برايان من الجانب الأيسر في الدقيقة 90، إلا أنه سدد أرضية مرت إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1.