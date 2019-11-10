ليفربول يسحق مانشستر سيتي ويبتعد بالصدارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ليفربول الفوز على ضيفه مانشستر سيتي في مباراة القمة بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية ليفربول كل من اللاعبين فابينهو، محمد صلاح وساديو ماني، وفي المقابل سجل هدف مانشستر سيتي اللاعب برناردو سيلفا.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

لم تمض سوى ست دقائق، حتى افتتح أصحاب الأرض التسجيل عندما طالب لاعبو مانشستر سيتي بركلة جزاء، إثر لمسة يد على ترينت ألكسندر أرنولد، دون أن يحتسب الحكم شيئا، لينطلق ليفربول في هجمة مرتدة، وتصل الكرة إلى فابينيو خارج المنطقة، ليطلق صاروخا لا يرد استقر في الشباك.

وفشل مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو في الوصول إلى كرة أمام المرمى مرسلة من دي بروين، إثر ركلة حرة في الدقيقة 11، وبعدها بدقيقتين أضاف ليفربول الهدف الثاني عن طريق صلاح الذي تابع بمهارة فائقة برأسه عرضية من روبرتسون.

وكاد ليفربول يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 21، عندما عكس روبرتسون الكرة أمام المرمى، ليغامر أنجيلينو ويبعدها بجانب مرمى فريقه بقليل.

وانطلق أغويرو بالكرة من الناحية اليسرى، قبل أن يسدد بيمناه كرة تألق حارس ليفربول أليسون بيكر في إبعادها بالدقيقة 25.

واصل مانشستر سيتي ضغطه بغية تقليص النتيجة، ومرر جندوجان الكرة إلى أنجيلينو الذي أطلق تسديدة ارتدت من المدافع لوفرين في الدقيقة 29.

وراوغ فيرمينو ليسدد فوق عارضة سيتي في الدقيقة 35.

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وأنقذ حارس مرمى مانشستر سيتي كلاوديو برافو مرماه من هدف محقق في الدقيقة 37، عندما تصدى لمحاولة جديدة من فيرمينو إثر تمريرة من ألكسندر أرنولد.

وسنحت فرصة خطيرة للضيوف في الدقيقة 43، عندما وصلت تمريرة دي بروين إلى أجويرو الذي انطلق بالكرة وسدد بمحاذاة القائم البعيد.

وقبل نهاية الشوط الأول، سدد صلاح بطريقة ذكية من بعد 25 ياردة، بيد أن برافو تدارك الموقف والتقط محاولته.

وبعد ست دقائق على مرور الشوط الثاني، أضاف ليفربول الهدف الثالث عندما رفع هندرسون كرة من اليمين نحو القائم البعيد، غاص لها ماني وأسكنها في الزاوية الضيقة لمرمى سيتي.

وكاد الرد يأتي سريعا من مانشستر سيتي في الدقيقة 53، عندما راوغ سترلينج كل من أمامه قبل أن يسدد كرة ارتدت من قدم لوفرين إلى ركنية لم تثمر.

وأجرى ليفربول تبديله الأول بإشراك جيمس ميلنر مكان هندرسون، وطالب لاعبو مانشستر سيتي بركلة جزاء بعدما وقع سترلينج في منطقة الجزاء بالدقيقة 64، لكن الحكم لم يحتسب شيئا، ليشرك بعدها مانشستر سيتي مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس مكان أجويرو.

وأبعد مدافع سيتي جون ستونز الكرة قبل أن ينفرد بها ميلنر امام المرمى في الدقيقة 73، قبل أن ينعش الفريق الضيف حظوظه بهدف في الدقيقة 78، عندما أرسل أنجيلينو كرة من الناحية اليسرى، وصلت إلى برناردو سيلفا الذي سددها بدقة نحو القائم القريب لمرمى ليفربول.

ومرة أخرى، احتج لاعبو مانشتر سيتي في وجه حكم المباراة بعد لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء على ألكسندر-أرنولد، قبل أن يأمر الحكم بمواصلة اللعب.

وارتقى ظهير سيتي كايل ووكر برأسه لعرضية من أنجيلينو، بيد أن الكرة ذهبت نحو المدرجات بالدقيقة 86، ليؤمّن ليفربول دفاعه بعد ذلك من خلال إشراك جو جوميز مكان صلاح، وينتهي اللقاء بنتيجة 3-1.