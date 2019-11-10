شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالي سيئون يواصل إشهار وتشكيل اللجان المحلية احتفالا بتوقيع اتفاقية الرياض والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019

تواصل القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الإنتقالي الجنوبي بمديرية سيئون إشهار وتشكيل اللجان المحلية بتدشين مركزين لمنطقة تاربة واحتفالا جماهيريا بمناسبة توقيع اتفاقية الرياض وذلك بحضور عدد من أعضاء القيادة المحلية.



ورحب نائب رئيس القيادة المحلية بمديرية سيئون الاستاذ احمد الحامد بالاعضاء الحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة، مبينا ان هدف تشكيل اللجان المحلية للمراكز في الاحياء هو تفعيل دورها في خدمة المجتمع في التقارب مع المواطنين والاطلاع عن كثب على معاناتهم وهمومهم وربط التواصل المستمر بكافة المراكز مع القيادة المحلية للاطلاع والمتابعة على سير العمل.

وقدم الحامد شرحا وافيا حول أهمية تأسيس اللجان في كل مراكز المديرية ، والأدوار التي يمكن ان تقوم بها في أوساط المجتمع ،داعيا لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم ومسؤولياتهم المجتمعية وخدمة قضيتنا الوطنية الجنوبية ،مباركا توقيع انفاقية الرياض الذي بموجبه تم تمكين المجلس الانتقالي الجنوبي من قيادة وإدارة المحافظات الجنوبية وانتزاع حقوق الجنوبين.

هذا وقد أصدر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون القرار رقم (١٧) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة الاشرافية المكلفة من قبل القيادة المحلية بمديرية سيئون لتسمية اللجان المحلية للمركز ( ج ) بمنطقة تاربة الوادي بعد عقدهم للاجتماع التأسيسي والتوافق على اختيار وتسمية قيادة وأعضاء المركز والتي تكونت القيادة الآدارية للمركز كلا من :

1— عوض يسلم قروان رئيسآ.

2— هادي سعيد بن قفلة نائبآ للرئيس.

3— عبدالله صالح عباد مسؤولا تنظيميا.

4— زاهر رمضان حمدون مسؤول الشؤون الاجتماعية.

5— علي برك بزعل مسؤول الخدمات والتنمية.

6— حسين صالح قروان مسؤول التثقيف والارشاد الوطني.

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7— سعيد هود بافنع مسؤول رصد الانتهاكات.

8— منتسب عوض البقار مسؤول الأمن المجتمعي.

9— علي صالح عباد مسؤول جماهيري.

وفي سياق متصل أصدر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون القرار رقم (١٨) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة الاشرافية المكلفة من قبل القيادة المحلية بمديرية سيئون لتسمية اللجان المحلية للمركز ( د ) بمنطقة تاربة البلاد بعد عقدهم للاجتماع التأسيسي والتوافق على اختيار وتسمية قيادة وأعضاء المركز والتي تكونت القيادة الآدارية للمركز من كلا من :

1— فهمي عرفان مصنوم رئيسآ.

2— عباس حسن العيدروس نائبآ للرئيس.

3— جمعان برك الصويل مسؤولا تنظيميا.

4— شريف جعفر بالليل جماهيري.

5— دحمان علي باجبير مسؤول الخدمات والتنمية.

6— خالد عمر باحشوان مسؤول التثقيف والارشاد.

7— نسيم صالح قروان مسؤول الأمن المجتمعي.

8— احمد بالليل احمد بالليل مسؤول رصد الانتهاكات.

9— اكرم رمضان حميدان مسؤول الشؤون الاجتماعية.