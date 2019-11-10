ملتقى أبوظبي وانتفاضة العراق ولبنان.. نشرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة تتابعون: خبير باكستاني: الإمارات تحتل مكانة خاصة في الشرق الأوسط، وعضو بالحزب الحاكم في الصين: دور مهم للإمارات في "طريق الحرير"، ولوموند: انتفاضة العراق ولبنان تتحدى "الاحتلال" الإيراني، والحريري يتمسك بحكومة "تكنوقراط".. ويدرس اقتراحات الأحزاب، وأولى ثمار اتفاق الرياض.. مؤسسات اليمن تستأنف أعمالها من عدن، وقتل ونهب.. حكايات من معاناة السوريين بعد عدوان تركيا، ودعوات لحظر "الإخوان" بالكويت تربك التنظيم الدولي.

وفي الاقتصاد تقرأون: محمد بن زايد: الإمارات ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020، ومن الروبوت إلى الدرون.. مليار دولار إنفاق أرامكو على الابتكار في عامين، ونار الليرة تحرق فقراء أردوغان.. رفع أسعار الخبز في تركيا، وفوضى بأسواق لبنان وموجة هلع على شراء الأغذية، وغيرها.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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