القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي السياسة تتابعون: خبير باكستاني: الإمارات تحتل مكانة خاصة في الشرق الأوسط، وعضو بالحزب الحاكم في الصين: دور مهم للإمارات في "طريق الحرير"، ولوموند: انتفاضة العراق ولبنان تتحدى "الاحتلال" الإيراني، والحريري يتمسك بحكومة "تكنوقراط".. ويدرس اقتراحات الأحزاب، وأولى ثمار اتفاق الرياض.. مؤسسات اليمن تستأنف أعمالها من عدن، وقتل ونهب.. حكايات من معاناة السوريين بعد عدوان تركيا، ودعوات لحظر "الإخوان" بالكويت تربك التنظيم الدولي.
وفي الاقتصاد تقرأون: محمد بن زايد: الإمارات ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020، ومن الروبوت إلى الدرون.. مليار دولار إنفاق أرامكو على الابتكار في عامين، ونار الليرة تحرق فقراء أردوغان.. رفع أسعار الخبز في تركيا، وفوضى بأسواق لبنان وموجة هلع على شراء الأغذية، وغيرها.
كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.
للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى أبوظبي وانتفاضة العراق ولبنان.. نشرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.