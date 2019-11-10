رئيس أركان الجيش الأمريكي : نعرف خليفة البغدادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365

أدلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية “مارك ميلي”، اليوم الأحد، بتصريحات جديدة تتعلق بخليفة زعيم تنظيم داعش الإرهابي السابق أبوبكر البغدادي الذي قتل في غارة أمريكية الشهر الماضي.

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وأكد ميلي، في تصريحات لقناة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، من المهم مراقبة تنظيم داعش، بالرغم من انحساره وتراجع قوته بعد مقتل زعيمه البغدادي، مضيفاً أن البنتاغون يملك معلومات دقيقة حول زعيم التنظيم الجديد، دون الإدلاء بمعلومات إضافية.

وقال المسؤول الأمريكي، إن العسكريين الأمريكيين يعرفون زعيم تنظيم داعش المحتمل جيداً، ويراقبونه عن كثب، ويتحينون الفرصة المناسبة لقتله.

وأضاف ميلي، أن العديد من عناصر داعش ما زالوا ينشطون في سوريا والعراق والمنطقة المحيطة، وهناك ظروف مواتية لإعادة ظهور التنظيم من جديد في حال تراجعت الضربات والمراقبة العسكرية للتنظيم الإرهابي.

وأكد، في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة، سنراقب ما إذا كان سيتمكن من لم شمل تنظيمه، وسنراقبه عن كثب، وعندما ستسنح الفرصة سنتعامل معه وسنبدأ باصطياده.