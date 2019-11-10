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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أهالي عفرين يطالبون بإنهاء الاحتلال التركي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
الخليج 365
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن آلاف النازحين السوريين في بلدة "تل رفعت" بريف حلب الشمالي جراء عملية "غصن الزيتون" التركية خرجوا في مظاهرات لرفض سيطرة قوات الجيش التركي والفصائل الموالية له على مناطقهم.
وأكد المرصد السوري، أن "آلاف النازحين من الأكراد والعرب من أهالي عفرين قسراً إلى الشهباء والقاطنين في تل رفعت، خرجوا في مظاهرة لرفض تهديدات وهجمات تركيا على المنطقة".
وأوضحت المصادر، أن ممثلات وممثلين عن هيئات ومؤسسات "الإدارة الذاتية" ومجلس ناحية تل رفعت شاركوا في الاحتجاجات.
ورفع المشاركون في المظاهرة صوراً لضحايا مدنيين قتلوا على أيدي القوات التركية والفصائل الموالية لها، وصوراً لقتلى وحدات حماية الشعب والمرأة سقطوا خلال معارك عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا على عفرين في يناير (كانون الأول) 2018.
وحمل المتظاهرون لافتات عليها: "نحن نساء شامخات لا نخشى أردوغان، بوجه الاحتلال التركي انتفضوا، تسمعون صرخات النساء في عفرين! لا لقتل الإنسانية".
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