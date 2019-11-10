حماس تعلن شروطها الخمسة لإجراء انتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، عن 5 متطلبات لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، معلناً في الوقت ذاته أن حركته وافقت على تجاوز كافة العقبات التي برزت في طريق إجرائها.



وقال هنية في كلمة له، عقب اجتماع بالفصائل الفلسطينية في غزة، إن "هناك متطلبات لضمان إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أن أولها أن تشمل الانتخابات القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف هنية في كلمته، أنه "يجب إطلاق الحريات في الضفة كمتطلب لإجراء الانتخابات، وأن جميع الأطراف يجب أن تتعهد باحترام نتائج الانتخابات".

وتابع قائلاً، أن "يجب احترام نتائج الانتخابات، لأن انتخابات 2006 وقعت بين فكي كماشة، بين الرفض الداخلي وبين الرفض الخارجي، وما يهمنا أن يكون هناك موقف واضح ثابت أن نتائج الانتخابات ستحترم أيا كانت".

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واستطرد هنية، أن "من متطلبات الانتخابات تحييد المحكمة الدستورية التي تشكلت خلال الانقسام، والتي قررت حل المجلس التشريعي".

واختتم هنية، اشتراطاته على إجراء الانتخابات بضرورة معالجة قضية المجلس التشريعي الحالي قبل الذهاب إلى الانتخابات، حيث أن المجلس الحالي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية.

وأكد هنية، أن حركته قدمت مرونة عالية من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، وقدمت تنازلات في ملفات تزامن الانتخابات، وضرورة عقد اللقاء الوطني قبل إجراء الانتخابات.

وجاءت تصريحات هنية عقب لقاء للفصائل الفلسطينية، من أجل بحث إجراء الانتخابات عقب سلسلة لقاءات مكوكية أجرتها لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة والضفة الغربية، للتوصل لتفاهمات حول كافة العقبات.

ومن جانبها، رحبت حركة فتح بموافقة حماس على طلب الرئيس محمود عباس إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات قبل اللقاء الوطني.

وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة: "نرحب بموافقة حركة حماس، وإن كافة المتطلبات التي تحدث عنها هنية تحتاج إلى مناقشة من خلال اللقاء الوطني الذي سيكون بعد إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات".