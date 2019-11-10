25 ألف جريمة حوثية في أمانة صنعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني حفظ الله جميل، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية ارتكبت 25,714 انتهاكا وجريمة بحق المواطنين في أمانة العاصمة منذ 2017م.

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وقال في كلمته خلال حفل إشهار التقرير الحقوقي بعنوان «تحت خط القهر» الذي أعده مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، إن انتهاكات الميليشيات الحوثية تتزايد يوما عن يوم وعاما بعد عام، مستغربا صمت المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والذي كان سببا في استمرار الميليشيات بارتكاب جرائمها بحق أبناء أمانة العاصمة والوطن بشكل عام.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للضغط على الميليشيات بوقف انتهاكاتها ضد المدنيين، مطالبا المنظمة الأممية بدورها في الانتصار لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم.. داعيا الصحفيين والناشطين الحقوقين إلى إيصال صوت الضحايا للعالم وتعرية الميليشيات الإرهابية.

واستعرض مدير عام حقوق الإنسان فهمي الزبيري، تقرير انتهاكات الميليشيات التي توزعت بين حالات قتل وإصابات وتعذيب واعتقالات، ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال وانتهاكات للطفولة وللمرأة، وأشار إلى أن أخطر الجرائم المرتكبة تمثلت بحالات القتل بإطلاق النار المباشر والقتل تحت التعذيب.