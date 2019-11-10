هادي يوجه أجهزة الدولة بتنفيذ اتفاق الرياض فورا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعليمات إلى كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في بلاده للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه كل فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع.

وأعرب الرئيس هادي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن امتنانه لكل الجهود التي بذلت من قبل المملكة العربية السعودية لإخراج ذلك الجهد إلى النور ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.

وقال: «نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها الشعب اليمني قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته».