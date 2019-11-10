قرقاش: لا اتفاق مع إيران دون معالجة كل المخاوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أمس إن على إيران الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة.

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ونقلت «العربية نت» عن قرقاش القول، في كلمة خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، إن المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحدا، مشيرا إلى أن بلاده تعتقد أن هناك مجالا لنجاح الدبلوماسية، محذرا من «خيار زائف بين الحرب واتفاق نووي معيب».

ولفت إلى أن إجراء محادثات جديدة مع إيران «لا يجب أن يتطرق إلى الملف النووي فحسب، بل يجب أن يعالج المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والتدخلات الإقليمية»، مضيفا أن «مناقشة تلك الملفات تعني أن دول المنطقة تحتاج للمشاركة فيها».

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت مطلع نوفمبر الحالي أن الرئيس حسن روحاني بعث برسائل لدول الخليج والعراق حول مبادرته المتعلقة بتأمين الملاحة البحرين في المنطقة، والتي أطلق عليها «مبادرة هرمز السلام».