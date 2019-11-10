التحالف الدولي ضد داعش ينشر مذكرة الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نشر التحالف الدولي ضد داعش على موقعه الالكتروني ملخصا لـ«مذكرة الرياض- لندن الخاصة بالممارسات الجيدة في مجال مكافحة رسائل التنظيمات الإرهابية: داعش نموذجا» باللغتين العربية والإنجليزية.

وجاءت المذكرة كنتاج لتعاون رئاسة أمن الدولة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة التطرف والتحالف الدولي ضد داعش ممثلا في خلية الاتصال ضد داعش في عقد حلقة نقاش دولية بعنوان: «التكامل في مكافحة رسائل التنظيمات الإرهابية: داعش نموذجا: في مدينة الرياض.

وتعد أول مذكرة استرشادية تصدر عن التحالف الدولي ضد داعش والكيانات التابعة له اعتبارا من تاريخ تشكيله في عام 2014م، وتعد السعودية شريكا أساسيا في التحالف الدولي ضد داعش.

توصيات مذكرة

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الرياض ـ لندن

1) وضع استراتيجيات إعلامية لتفكيك الخطاب الإعلامي المقدم من قبل التنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي

2) بذل مزيد من الجهد واتخاذ الإجراءات الفعالة لحث شركات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى المتطرف والإرهابي بكافة أشكاله من جميع المنصات الرقمية.

3) العمل مع الشركاء على منع رسائل العنصرية والكراهية المبنية على اختلاف العرق أو اللون أو الدين التي يتبناها اليمين المتطرف أو الجماعات الإرهابية، والتأكيد على مبادئ التعايش السلمي والتسامح والاحترام بين المجموعات العرقية والدينية.

4) مراعاة استخدام المصطلحات الدقيقة لوصم المتطرفين والإرهابيين بالصفات المناسبة لحالهم، وعدم تسميتهم بمسميات قد تسمح بتعاطف الآخرين معهم كتسمية تنظيم داعش بالدولة الإسلامية.