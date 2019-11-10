أهالي المتن تجمعوا في ساحة الجديدة

بدأت حشود من أهالي ​المتن​ وطلاب عدد من مدارس وجامعات المنطقة، تتجمع في ساحة ​الجديدة​، وهم يرفعون الأعلام الوطنية ويطلقون الهتافات المطالبة بمحاسبة الفاسدين، وسط مطالبات بالاضراب العام بعد غد الثلاثاء، وتنظيم ​مظاهرات​ لتعطيل ​الجلسة التشريعية​ ل​مجلس النواب​.

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