اكدت مصادر مقربة من ​بيت الوسط​ لقناة "الجديد" أن "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لا يعمل وفق أي من النصائح الخارجية ولم يقدم أي وعود بتنحية "​حزب الله​" وغيره وهو لا يستطيع القبول بتكليف يحمل أحزابا ووجوها محروقة ومن دون الالتفات إلى ما يطلبه الشارع لانه عندها ستغرق ​السفينة​ بمن عليها وضمنا ربانها الحريري".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من بيت الوسط للجديد: الحريري لم يقدم أي وعود بتنحية "حزب الله" وغيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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