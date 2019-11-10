مصادر الجديد: لقاءات مكثفة بين الثنائي الشيعي ستشهدها الساعات المقبلة

لفتت مصادر لقناة "الجديد" بان "لقاءات مكثفة بين ​الثنائي الشيعي​ ستشهدها ​الساعات​ المقبلة لدرس الخيارات المتاحة في ظل هذه الاجواء المقفلة بدءا من الشروط المطروحو ووصولا إلى أسماء بديلة عن رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​"، مشيرةً إلى أن "الكرة في ملعب ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لأن الآلية الدستورية واضحة أي الاستشارات النيايبة الملزمة للتكليف ويأتي بعدها التأليف لا العكس".

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