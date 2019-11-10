إصابة 5 جنود إيطاليين في تفجير في العراق

أعلنت ​القيادة​ العامة ل​وزارة الدفاع الايطالية​ أن "خمسة جنود ايطاليين أصيبوا بجروح في ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ في ​العراق​".

وكان الجنود في مهمة تدريب ل​قوات الأمن​ العراقية في مكافحة ​الجماعات الإرهابية​. وأثناء تحرك الجنود في صباح اليوم انفجرت عبوة ناسفة بالقرب منهم.

وأوضحت هيئة الأركان العامة في بيان لها أنه "تم تقديم المساعدة الفورية للجنود الخمسة المصابين. تم إجلائهم ونقلهم إلى المستشفى بواسطة مروحيات أميركية".

ويشار إلى أن ثلاثة منهم في حالة حرجة، ولكن ليس هناك خطر على حياتهم. وقد تم إبلاغ أقاربهم بالحادث، كما يقوم وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غيريني بمتابعة الحادثة وأوضاع الجنود المصابين.

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