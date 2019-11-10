مستشار ترامب: مساعداتنا العسكرية لكييف ليست أبدية ونعول على تطبيعها مع موسكو

أعلن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي ​روبرت أوبراين​ أن "بلاده غير مستعدة لتقديم مساعداتها العسكرية ل​أوكرانيا​ على أساس دائم، إذ تعول على أن تطبع كييف علاقاتها مع ​موسكو​".

وأوضح أوبراين في حديث لقناة "سي بي إس" أنني "لا أود أن أقوم بالتكهنات بشأن ماذا سيحدث فيما بعد. آمل بأن تتفق ​روسيا​ وأوكرانيا مع بعضهما البعض، وسيكون هناك نوع من اتفاق سلام"، مشيراً الى أن "لا أحد بإمكانه إرغام ​الولايات المتحدة​ حتى تواصل أن تفعل دائما ما تفعله الآن".

وشدد أوبراين على أن "الرئيس ​دونالد ترامب​ أصبح أول رئيس أميركي يقرر إرسال الأسلحة لأوكرنيا من أجل مساعدتها في مواجهة الروس، فيما ترفض روسيا قطعيا الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في شؤون أوكرانيا الداخلية".

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