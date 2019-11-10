شاهد.. مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي باليمن خلال أكتوبر الماضي

الأحد 10 نوفمبر 2019

مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي

يتواصل عطاء ومبادرات وأعمال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لشهر أكتوبر، بنفس الوتيرة حسبما أظهره فيديو نشرته صفحة مكتب الهيئة في اليمن على تويتر .



وشملت جهود الهيئة إستمرار وتواصل العيادات المتنقلة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين يومياً في مناطق الساحل الغربي التابعة لمحافظتي تعز والحديدة، إلى جانب تزويد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في الحديدة .

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وأستجابت الهيئة خلال شهر أكتوبر لنداء أسرة في تعز، وواصلت في توزيع المساعدات الإيوائية لأهالي موزع إلى جانب تقديم المساعدات الطارئة لمتضرري الأمطار في الساحل الغربي .

كما وزعت مساعدات غذائية للأهالي والصيادين في منطقة موشج بمديرية الخوخة في الحديدة .

وقامت الهيئة بإنشاء مدارس مؤقتة للطلاب الذين تقع مدارسهم تحت خط النار، ووزعت سبعين خيمة لعمل المدارس في التحيتا وحيس والدريهمي، إلى جانب إفتتاح مدرسة قتيبة في الوازعية تستوعب 1000 طالب وتوزيع 300 حقيبة مدرسية و200 كرسي مزدوج .

وفي المخا قامت بإفتتاح مدرسة الفاروق التي تستوعب 500 طالب وطالبة ووزعت 100 كرسي مزدوج و250 حقيبة مدرسية، كما أفتتحت مردسة الفجر في الدريهمي التي تستوعب 600 طالب وطالبة .