اليمن.. الأجهزة الأمنية بحضرموت تضبط سيارة على متنها ذخائر وأسلحة ثقيلة

الأحد 10 نوفمبر 2019

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية الديس الشرقية ومكافحة المخدرات، مساء السبت، سيارة تحمل على متنها ذخائر أسلحة متنوعة، وذلك في اطار الحملة الأمنية الشاملة التي تهدف إلى ضبط الأمن والاستقرار بمديريات ساحل حضرموت وتثبيت دعائمه.



وقال مدير مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المقدّم عبدالله لحمدي للإعلام الأمني "إن الأجهزة الأمنية بمديرية الديس الشرقية ومكافحة المخدرات تمكنت من ضبط سيارة نوع شاص، وبعد تفتيشها وُجِدَ في مقعدها الخلفي كيسين بداخلهم خمس قذائف هاون، وست قذائف آر بي جي مع ست حشوات، وثمان قنابل دفاعية وواحدة هجومية، وخمس بكوت صواعق هاون ثلاثة أمامي واثنين خلفي".

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وأشار المقدم "عبدالله لحمدي" في سياق حديثه "ان الشخص الذي تم القاء القبض عليه لا يحمل أي إثبات هوية، لكنه أعطى لنا اسم سنتأكد منه خلال التحقيقات، وأثناء مروره بنقطة الديس الشرقية قمنا بتفتيشه وتم العثور على نصف حبة كبتاجون في جيبه (المحفظة الشخصية)، ليتم بعد ذلك تفتيش السيارة بشكل دقيق والعثور على تلك الأسلحة".

مؤكداً بأن حملة أمنية شاملة تشارك فيها إدارة المكافحة والقوات الخاصة والنجدة والمرور والدفاع المدني والبحث وأمن المديرية قد وجه بانطلاقتها المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي، وتهدف إلى مداهمة الأوكار المشبوهة ومروجي المخدرات، اضافة إلى المخالفات المرورية، ورفع الحس الأمني لدى كافة الوحدات والأجهزة الأمنية.