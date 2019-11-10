مدير عام صحة ساحل حضرموت يلتقي وفد منظمة الصحة العالمية

الأحد 10 نوفمبر 2019

التقى المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري اليوم الاحد، بمكتبه وفد منظمة الصحة العالمية الذي يزور المحافظة لمناقشة احتياجات القطاع الصحي والاطلاع على المشاريع التي ترعاها منظمة الصحة العالمية في المديريات وتفقد سير تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات الرئيسة والمرافق الصحية .



وخلال اللقاء الذي حضره المختصون بالإدارة العامة للصحة ، ثمن المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية في تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بالمحافظة والاهتمام الذي تبدله في تحسن مستوى خدمات القطاع الصحي وأوضح الدكتور الجريري أن صحة ساحل حضرموت تسعى وفقاً وللإمكانيات المتوفرة للحفاظ على تقديم الخدمات الصحية في عموم المديريات منوهاً الى أن هناك العديد من الاشكاليات التي وقفت امام تقدم عجلة التنمية الصحية بالمحافظة ومنها ضعف البنية التحتية لعدد من المستشفيات ونقص في التجهيزات والمستلزمات الطبية ، مؤكدا أن الإدارة العامة للصحة كانت ولاتزال محافظة على استقرار الخدمة المقدمة والوضع الوبائي.

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كما ناقش الدكتور الجريري مع وفد المنظمات أبرز الاحتياجات التي يفتقد اليها القطاع الصحي في ظل زيادة الكثافة السكانية في المحافظة نتيجة الهجرة الداخلية الى المحافظة من كل الوطن نتجة استقرارها الامني مما شكل عبء في تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة ، كما قدم الدكتور الجريري عدد من المشاريع التي سترفد القطاع الصحي وتقدم الخدمات الصحية للمواطنين .

بدورهم عبر وفد منظمة الصحة العالمية عن سعادتهم بالخدمة الصحية المقدمة مقارنة بالمحافظات الاخرى خصوصاً في ظل الظروف الحرب التي تمر بها اليمن موكدين ان قطاع الصحة سيشهد تحسن ملحوظ خلال الفترة القادمة مع بدء افتتاح مكاتب منظمات UN في المحافظة مؤكدين على الشراكة المتينة مع مكتب الصحة في تقديم الخدمة الصحية بشكل افضل للمواطنين .