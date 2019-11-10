شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي على المشتركة في الفازة الساحلية بالحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن ، مستهدفة مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل مستمر.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وبقذائف مدفعية الهاوزر. وذكرت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها من مناطق تمركزها صوب مواقع القوات المشتركة المتمركزة في المنطقة بالأسلحة الرشاشة من عيار 14.5 ، وبسلاح الدوشكا بشكل مكثف ومتواصل خلال ساعات النهار وحتى ساعات المساء لهذا اليوم الأحد.

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