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شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع .. أفراد القوات المشتركة في جبهة باب غلق والفاخر تتسلم أكرامية الملك سلمان والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
تسلم أفراد اللواء الخامس قوات خاصة المرابطين بجبهتي باب غلق والفاخر في محافظة الضالع والوحدات العسكرية الأخرى الإكرامية المقدمة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حسبما ذكر الإعلامي في الجبهة، مرزوق الصيادي .
وقال الصيادي، أن افراد وصف وضباط اللواء الخامس قوات خاصة المرابطين بجبهة باب غلق والفاخر الى جانب رفاق السلاح من الوحدات العسكريه الاخرى أكدوا أن عملية صرف الاكرامية المقدمة من الملك سلمان تم صرفها دون خصميات تذكر.
وأضاف الصيادي أن اللجنة الخاصة قامت بصرف الإكرامية يداً بيد لكل فرد دون خصم أي مبلغ .. لافتاً إلى أن اللجنة قامت بالنزول إلى كافة الجبهات لتسليم الإكرامية للجنود والافراد والضباط المتواجدين بجبهات القتال بمحافظه الضالع كونهم يقدمون واجب مقدس في مواجهة المليشيات الانقلابية .
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