شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. جمعية حات التنموية تدشن دورة في مجال الحاسوب والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 برعايه من الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة دشنت جمعية حات التنموية دورة الحاسوب بحضور مدير عام مديرية حات الاستاذ محسن محمد مشخفي والأمين العام للمجلس المحلي الشيخ سعيد ضاوي والأستاذ خالد حسان مدير عام إدارة المعلومات والاحصاء والتوثيق ونائبه ومدير الأمن في للمديرية العقيد علي مسلم ومدير الصحه في المديرية.

Advertisements وفي حفل التدشين رحب رائد محمد حسن رئيس جمعية حات التنموية بالحضور، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الشيخ راجح باكريت للجمعية في إطار حرصه تفعيل دورها الجمعية وتحقيق أهدافها التنموية. من جانبه مدير عام المعلومات والاحصاء والتوثيق الأستاذ خالد حسان على الجهود التي تبذلها جمعية حات التنموية في تأهيل الشباب وتنمية قدرات المجتمع المحلي في مختلف المجالات.

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