اخبار العالم

المقاومة الجنوبية تسلم مواقعها في أبين للحزام الأمني.. صور

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الجنوبية تسلم مواقعها في أبين للحزام الأمني.. صور والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019

قالت مصادر محلية في محافظة أبين أن المقاومة الجنوبية سلمت اليوم الأحد مواقعها إلى قوات الحزام الأمني، وذلك في إطار الترتيبات الأمنية التي تضمنها إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية الثلاثاء الماضي .

 

وذكرت المصادر، أن عملية التسليم تمت بحضور ممثلين عن التحالف العربي لدعم الشرعية .. مشيرة إلى أن المقاومة الجنوبية التي كانت إنتشرت عقب محاولات لميليشيا الإخوان التقدم بإتجاه أبين إنسحبت من تلك المواقع .

 

Advertisements

وبحسب المصادر، فإن المقاومة التي كانت تتمركز في المواقع التي إنسحبت منها تابعة لقوات الصاعقة التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي .

EJBqeU2WsAIIaFn_20191110191257.jpg

 

EJA5a4CW4AA7ZUM_20191110191257.jpg

 

EJA5bc3WwAAskTp_20191110191257.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الجنوبية تسلم مواقعها في أبين للحزام الأمني.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا