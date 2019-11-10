المقاومة الجنوبية تسلم مواقعها في أبين للحزام الأمني.. صور

الأحد 10 نوفمبر 2019

قالت مصادر محلية في محافظة أبين أن المقاومة الجنوبية سلمت اليوم الأحد مواقعها إلى قوات الحزام الأمني، وذلك في إطار الترتيبات الأمنية التي تضمنها إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية الثلاثاء الماضي .



وذكرت المصادر، أن عملية التسليم تمت بحضور ممثلين عن التحالف العربي لدعم الشرعية .. مشيرة إلى أن المقاومة الجنوبية التي كانت إنتشرت عقب محاولات لميليشيا الإخوان التقدم بإتجاه أبين إنسحبت من تلك المواقع .

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وبحسب المصادر، فإن المقاومة التي كانت تتمركز في المواقع التي إنسحبت منها تابعة لقوات الصاعقة التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي .