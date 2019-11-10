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الهلال الإماراتي يفتتح مدرسة الفتح في قطابة بالخوخة في الحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأحد، وبحضور ممثلي السلطة المحلية مدرسة الفتح في منطقة قطابة التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وسط فرحة عارمة لدى أهالي المنطقة.

 

 وأوضح ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي عبدالله الحبيشي أن الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية وبوتيرة عالية لضمان إستئناف العملية التعليمية على طول إمتداد مديريات الساحل الغربي المحررة.

 

 وأضاف الحبيشي : يسعدنا أن نفتتح اليوم مدرسة الفتح في منطقة قطابة ذات الكثافة السكانية ليتمكن 800 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية ، وهذا هو الهدف الأسمى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 وأكد أن ألاسابيع القادمة ستشهد إفتتاح ثمان مدارس أخرى ليرتفع عدد المرافق التعليمية التي أعادت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر ، ترميمها وتأهيلها وتأثيثها إلى 36 مرفقا موزعة على طول إمتداد مديريات الساحل الغربي المحررة.

 

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بدوره نقل مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الخوخة إبراهيم أجعش شكر وتقدير منتسبي القطاع التعليمي وكافة أهالى المديرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وأكد اجعش، أن الإمارات تمكنت عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، من سد الفراغ الحاصل وإنتشال قطاع التعليم المدمر في مديرية الخوخة ومختلف مديريات الساحل الغربي جراء الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية.

 

وفي السياق أكد مدير مدرسة الفتح محمد العود أن المدرسة كانت قد خرجت عن الجاهزية وتوقف التدريس فيها تماماً جراء الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية ، قبل أن تتدخل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشكورة في إعادت ترميمها وتأهيلها وتأثيثها..

 

ولفت العود إلى أن هذه هي المدرسة الثالثة التي أعادت الإمارات ترميمها وتأهيلها في منطقة قطابة.

 

وخلال الإفتتاح ارتسمت الفرحة في أوساط الطلاب والطالبات معبرين عن فرحتهم بالعودة إلى مدرستهم.

 

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