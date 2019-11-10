اندلاع حريق في طابقين داخل عمارة تضم مخزناً للعطور في الخلاني

أفاد مصدر أمني، الأحد، باندلاع حريق في طابقين داخل عمارة تضم مخزناً للعطور في ساحة الخلاني. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، اليوم، داخل طابقين في عمارة مكونة من سبعة طوابق وتضم مخزناً للعطور في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد". وأضاف أن "الحريق لا زال مستمراً لغاية الآن".



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