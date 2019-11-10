أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الأحد، عن إلقاء القبض على شخصين يحملان 50 "قنبلة مولوتوف" في إحدى العمارات بساحة الخلاني وسط العاصمة.
وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم القبض على شخصين يحملان 50 قنبلة مولوتوف في إحدى العمارات بساحة الخلاني كانوا يرومون بها استهداف القوات الامنية".
وأضاف أنه "تم القبض على مجموعة اخرى تقوم بحرق المحال التجارية في الساحة نفسها".
وأضاف أنه "تم القبض على مجموعة اخرى تقوم بحرق المحال التجارية في الساحة نفسها".
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