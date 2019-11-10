اخبار العالم

القبض على شخصين يحملان 50 قنبلة مولوتوف في إحدى العمارات بساحة الخلاني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الأحد، عن إلقاء القبض على شخصين يحملان 50 "قنبلة مولوتوف" في إحدى العمارات بساحة الخلاني وسط العاصمة.
وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم القبض على شخصين يحملان 50 قنبلة مولوتوف في إحدى العمارات بساحة الخلاني كانوا يرومون بها استهداف القوات الامنية".

وأضاف أنه "تم القبض على مجموعة اخرى تقوم بحرق المحال التجارية في الساحة نفسها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخصين يحملان 50 قنبلة مولوتوف في إحدى العمارات بساحة الخلاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا