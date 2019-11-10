وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم القبض على شخصين يحملان 50 قنبلة مولوتوف في إحدى العمارات بساحة الخلاني كانوا يرومون بها استهداف القوات الامنية".

وأضاف أنه "تم القبض على مجموعة اخرى تقوم بحرق المحال التجارية في الساحة نفسها".

