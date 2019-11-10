الناطق باسم القائد العام: حرق دائرة العدل في باب الشرقي وسط بغداد

أعلن اللواء الركن عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأحد، عن حرق دائرة العدل في منطقة باب الشرقي وسط بغداد. ونقل "التلفزيون الرسمي" عن عبد الكريم خلف قوله، إنه "تم حرق دائرة العدل في منطقة باب الشرقي وسط العاصمة بغداد". وأضاف خلف، أن "هناك محاولات من قبل بعض المجرمين لاعاقة وصول فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق".



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