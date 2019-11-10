انفجار عبوة صوتية بالقرب من جسر الجمهورية دون وقوع اصابات

أفاد مصدر أمني، الأحد، بانفجار عبوة صوتية بالقرب من جسر الجمهورية دون وقوع صابات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة صوتية انفجرت، مساء اليوم، بالقرب من جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد دون اصابات تذكر".

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