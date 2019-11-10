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المحمداوي: حواجز ساحة التحرير جاءت لطمئنة المتظاهرين

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اعتبر قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي، الأحد، وضع حواجز في ساحة التحرير بأنها جاءت لطمئنة المتظاهرين بأننا لن نستخدم القوة لتفريقهم.
وقال المحمداوي في حديث لـ السومرية، إن "التظاهرات واستمرارها يسعدنا وهو عنصر قوة لنا"، مبيناً أن "قطعاتنا يوم امس، بدأت بوضع حواجز على مقتربات ساحة التحرير لارسال رسالة اطمئنان باننا لن نفرق التظاهرات بالقوة وتقليل الاحتكاكات بين القوات الامنية والمتظاهرين".

وأضاف أنه "لا زالت أعداد قليلة لا تمثل نسبة 1 أو 2 % يقومون باستخدام الحجارة والمولوتوف وعبور الحواجز الامنية للاحتكاك مع القطعات العسكرية".

وأوضح قائد عمليات بغداد، أن "العديد من المتظاهرين رفضوا عملية الاحتكاك ورفضوا تحرك المجموعات الصغيرة تجاه القطعات الامنية"، داعياً المتظاهرين إلى "عدم الذهاب للقطعات الامنية التي وجدت لحمايتهم".

وبيّن، أنه "خلال الـ 48 ساعة القادمة ستفتح جسور وطرق اكثر في العاصمة بغداد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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