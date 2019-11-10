اعتبر قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي، الأحد، وضع حواجز في ساحة التحرير بأنها جاءت لطمئنة المتظاهرين بأننا لن نستخدم القوة لتفريقهم.
وأضاف أنه "لا زالت أعداد قليلة لا تمثل نسبة 1 أو 2 % يقومون باستخدام الحجارة والمولوتوف وعبور الحواجز الامنية للاحتكاك مع القطعات العسكرية".
وأوضح قائد عمليات بغداد، أن "العديد من المتظاهرين رفضوا عملية الاحتكاك ورفضوا تحرك المجموعات الصغيرة تجاه القطعات الامنية"، داعياً المتظاهرين إلى "عدم الذهاب للقطعات الامنية التي وجدت لحمايتهم".
وبيّن، أنه "خلال الـ 48 ساعة القادمة ستفتح جسور وطرق اكثر في العاصمة بغداد".
كانت هذه تفاصيل خبر المحمداوي: حواجز ساحة التحرير جاءت لطمئنة المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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